Новый альбом THE MOTH GATHERER выйдет зимой



Шведская атмосферик дум/сладж/пост металл группа THE MOTH GATHERER выпустит новую работу, "Esoteric Oppression", двадцать второго февраля на Agonia Records^



“The Drone Kingdom”

“Motionless In Oceania”

“Utopia”

“The Failure Design”

“Phosphorescent Blight”



Запись гитар, баса и ударных проходила в Studio Underjord вместе Joona Hassinen, позднее сводившего материал. Электроника и вокал записывались в The Lifestream Studio. Magnus Lindberg (Cult Of Luna) проводил мастеринг в Redmount Studios, а партии гостевого вокала записал Messy Mathi (Barst) для композиции "The Drone Kingdom".











