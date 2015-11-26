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The Moth Gatherer

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Новый альбом THE MOTH GATHERER выйдет зимой



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Шведская атмосферик дум/сладж/пост металл группа THE MOTH GATHERER выпустит новую работу, "Esoteric Oppression", двадцать второго февраля на Agonia Records^

“The Drone Kingdom”
“Motionless In Oceania”
“Utopia”
“The Failure Design”
“Phosphorescent Blight”

Запись гитар, баса и ударных проходила в Studio Underjord вместе Joona Hassinen, позднее сводившего материал. Электроника и вокал записывались в The Lifestream Studio. Magnus Lindberg (Cult Of Luna) проводил мастеринг в Redmount Studios, а партии гостевого вокала записал Messy Mathi (Barst) для композиции "The Drone Kingdom".

THE MOTH GATHERER Detail New Album Esoteric Oppression




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