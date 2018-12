сегодня



Новая песня THE MOTH GATHERER



"Motionless In Oceania", новая песня группы THE MOTH GATHERER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Esoteric Oppression", выход которого запланирован на 22 февраля на Agonia Records.



Трек-лист:



“The Drone Kingdom”

“Motionless In Oceania”

“Utopia”

“The Failure Design”

“Phosphorescent Blight”















+0 -1









просмотров: 56