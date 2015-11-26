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все новости группы
The Moth Gatherer
Швеция
-
http://www.themothgatherer.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/themothgatherer
23 фев 2019
:
Новый альбом THE MOTH GATHERER доступен для прослушивания
20 дек 2018
:
Новая песня THE MOTH GATHERER
6 дек 2018
:
Новый альбом THE MOTH GATHERER выйдет зимой
14 окт 2016
:
Новое видео THE MOTH GATHERER
24 ноя 2015
:
Видео с текстом от THE MOTH GATHERER
13 ноя 2015
:
Новая песня THE MOTH GATHERER
5 окт 2015
:
Новая песня THE MOTH GATHERER
30 мар 2015
:
Тизер нового альбома THE MOTH GATHERER
27 янв 2014
:
Новая песня THE MOTH GATHERER
30 мар 2013
:
Новое видео THE MOTH GATHERER
31 янв 2013
:
Новая песня THE MOTH GATHERER
7 дек 2012
:
THE MOTH GATHERER на AGONIA RECORDS
сегодня
Новый альбом
THE MOTH GATHERER
доступен для прослушивания
"Esoteric Oppression", новый альбом группы THE MOTH GATHERER, доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
“The Drone Kingdom”
“Motionless In Oceania”
“Utopia”
“The Failure Design”
“Phosphorescent Blight”
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).