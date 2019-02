сегодня



Новый альбом THE MOTH GATHERER доступен для прослушивания



"Esoteric Oppression", новый альбом группы THE MOTH GATHERER, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



“The Drone Kingdom”

“Motionless In Oceania”

“Utopia”

“The Failure Design”

“Phosphorescent Blight”

















