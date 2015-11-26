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The Moth Gatherer

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23 фев 2019 : 		 Новый альбом THE MOTH GATHERER доступен для прослушивания

20 дек 2018 : 		 Новая песня THE MOTH GATHERER

6 дек 2018 : 		 Новый альбом THE MOTH GATHERER выйдет зимой

14 окт 2016 : 		 Новое видео THE MOTH GATHERER

24 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от THE MOTH GATHERER

13 ноя 2015 : 		 Новая песня THE MOTH GATHERER

5 окт 2015 : 		 Новая песня THE MOTH GATHERER

30 мар 2015 : 		 Тизер нового альбома THE MOTH GATHERER

27 янв 2014 : 		 Новая песня THE MOTH GATHERER

30 мар 2013 : 		 Новое видео THE MOTH GATHERER

31 янв 2013 : 		 Новая песня THE MOTH GATHERER

7 дек 2012 : 		 THE MOTH GATHERER на AGONIA RECORDS

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Новый альбом THE MOTH GATHERER доступен для прослушивания



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"Esoteric Oppression", новый альбом группы THE MOTH GATHERER, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

“The Drone Kingdom”
“Motionless In Oceania”
“Utopia”
“The Failure Design”
“Phosphorescent Blight”

THE MOTH GATHERER Streaming Esoteric Oppression Album Ahead Of Official Release







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