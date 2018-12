сегодня



Новая песня VLTIMAS



"Praevalidus", новая песня группы VLTIMAS, в состав которой входят David Vincent (ex-MORBID ANGEL), Rune "Blasphemer" Eriksen (ex-MAYHEM, AURA NOIR) и Flo Monier (CRYPTOPSY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Something Wicked Marches In", выход которого запланирован на 29 марта на Season Of Mist. Обложку для альбома создал Zbigniew M. Bielak (GHOST, PARADISE LOST, BÖLZER, ZHRINE):



01. Something Wicked Marches In (4:28)



02. Praevalidus (3:39)



03. Total Destroy! (2:57)



04. Monolilith (5:25)



05. Truth And Consequence (3:42)



06. Last Ones Alive Win Nothing (5:29)



07. Everlasting (3:40)



08. Diabolus Est Sanguis (3:27)



09. Marching On (5:34)



















