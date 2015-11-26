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Новая песня VLTIMAS



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"Praevalidus", новая песня группы VLTIMAS, в состав которой входят David Vincent (ex-MORBID ANGEL), Rune "Blasphemer" Eriksen (ex-MAYHEM, AURA NOIR) и Flo Monier (CRYPTOPSY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Something Wicked Marches In", выход которого запланирован на 29 марта на Season Of Mist. Обложку для альбома создал Zbigniew M. Bielak (GHOST, PARADISE LOST, BÖLZER, ZHRINE):

01. Something Wicked Marches In (4:28)

02. Praevalidus (3:39)

03. Total Destroy! (2:57)

04. Monolilith (5:25)

05. Truth And Consequence (3:42)

06. Last Ones Alive Win Nothing (5:29)

07. Everlasting (3:40)

08. Diabolus Est Sanguis (3:27)

09. Marching On (5:34)



VLTIMAS Feat. Former MORBID ANGEL Frontman DAVID VINCENT, Ex-MAYHEM Guitarist, CRYPTOPSY Drummer: Debut Album Details






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Frostauskas


7 дек 2018, 18:50		"Пациент скорее жив, чем мертв... " В смысле скорее понравилось, чем нет.


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