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Vltimas

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|||| 2 фев 2019

Новая песня VLTIMAS



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"Diabolus Est Sanguis", новая песня группы VLTIMAS, в состав которой входят David Vincent (ex-MORBID ANGEL), Rune "Blasphemer" Eriksen (ex-MAYHEM, AURA NOIR) и Flo Monier (CRYPTOPSY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Something Wicked Marches In", выход которого запланирован на 29 марта на Season Of Mist. Обложку для альбома создал Zbigniew M. Bielak (GHOST, PARADISE LOST, BÖLZER, ZHRINE):

01. Something Wicked Marches In (4:28)

02. Praevalidus (3:39)

03. Total Destroy! (2:57)

04. Monolilith (5:25)

05. Truth And Consequence (3:42)

06. Last Ones Alive Win Nothing (5:29)

07. Everlasting (3:40)

08. Diabolus Est Sanguis (3:27)

09. Marching On (5:34)

VLTIMAS Featuring Former MORBID ANGEL Frontman DAVID VINCENT Release "Diabolus Est Sanguis" Lyric Video








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