сегодня



Новый альбом VLTIMAS доступен для прослушивания



"Something Wicked Marches In", новый альбом группы VLTIMAS, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Something Wicked Marches In (4:28)

02. Praevalidus (3:39)

03. Total Destroy! (2:57)

04. Monolilith (5:25)

05. Truth And Consequence (3:42)

06. Last Ones Alive Win Nothing (5:29)

07. Everlasting (3:40)

08. Diabolus Est Sanguis (3:27)

09. Marching On (5:34)















+2 -2



( 2 )





просмотров: 454