Новая песня ALTITUDES & ATTITUDE

"Out Here", новая песня группы ALTITUDES & ATTITUDE, в который входят Frank Bello из ANTHRAX и David Ellefson из MEGADETH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Get It Out",, выход которого запланирован на 18 января 2019 года:
"Get It Out"
"Late"
"Out Here"
"Part Of Me"
"Slip"
"Talk To Me"
"Leviathan"
"Cold"
"Another Day"
"All There Is"
"Booze And Cigarettes"
"Tell The World"
"Here Again"
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