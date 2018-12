сегодня



Новая песня ALTITUDES & ATTITUDE



"Out Here", новая песня группы ALTITUDES & ATTITUDE, в который входят Frank Bello из ANTHRAX и David Ellefson из MEGADETH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Get It Out",, выход которого запланирован на 18 января 2019 года:



"Get It Out"

"Late"

"Out Here"

"Part Of Me"

"Slip"

"Talk To Me"

"Leviathan"

"Cold"

"Another Day"

"All There Is"

"Booze And Cigarettes"

"Tell The World"

"Here Again"

















+0 -0









просмотров: 168