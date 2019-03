сегодня



Кавер-версия KISS от ALTITUDES & ATTITUDE



Басист группы SLASH Featuring Myles Kennedy And The Conspirators Tedd Kerns (The Age Of Electric, Static In Stereo) присоединился на сцене к ALTITUDES & ATTITUDE для исполнения классического номера KISS "Detroit Rock City" в рамках совместного концерта в Стокгольме 28 февраля.















