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Altitudes & Attitude

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16 янв 2019 : 		 Новая песня ALTITUDES & ATTITUDE

15 янв 2019 : 		 Новое видео ALTITUDES & ATTITUDE

12 дек 2018 : 		 Новая песня ALTITUDES & ATTITUDE

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18 янв 2018 : 		 Альбом ALTITUDES & ATTITUDE выйдет осенью

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29 ноя 2016 : 		 ALTITUDES & ATTITUDE работают над новым материалом

26 май 2015 : 		 ALTITUDES & ATTITUDE завершают работу над альбомом

27 ноя 2014 : 		 Новое видео ALTITUDES & ATTITUDE

13 ноя 2014 : 		 Новое видео ALTITUDES & ATTITUDE

12 мар 2014 : 		 Новое видео ALTITUDES & ATTITUDE

14 янв 2014 : 		 Новая песня ALTITUDES & ATTITUDE

13 дек 2013 : 		 Басисты ANTHRAX и MEGADETH в ALTITUDES & ATTITUDE

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|||| 16 янв 2019

Новая песня ALTITUDES & ATTITUDE



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"Part Of Me", новая песня группы ALTITUDES & ATTITUDE, в который входят Frank Bello из ANTHRAX и David Ellefson из MEGADETH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Get It Out",, выход которого запланирован на 18 января 2019 года.

Трек-лист:

"Get It Out"
"Late"
"Out Here"
"Part Of Me"
"Slip"
"Talk To Me"
"Leviathan"
"Cold"
"Another Day"
"All There Is"
"Booze And Cigarettes"
"Tell The World"
"Here Again"



ALTITUDES & ATTITUDE Feat. MEGADETH's ELLEFSON, ANTHRAX's BELLO: Listen To 'Part Of Me' Song










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