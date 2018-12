все новости группы







13 дек 2018 : Обложка и трек-лист нового альбома FRENZY



сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома FRENZY



Немецкая хэви металл группа FRENZY опубликовала обложку и трек-лист нового альбома "Blind Justice", выход которого намечен на начало следующего года на Underground Power Records. Сведение проводил Angel Muñoz в Traste Cero Studios, за мастеринг отвечал Patrick W. Engel из Temple of Disharmony, а за оформление —Mike Mora (Heavy Metal Magazine).



Трек-лист:



“Blind Justice”

“From Hell”

“Killing With A Smile”

“Save Me”

“Twilight Of The Sapiens”

“We Are The Future”

“Velocity”

“Mad Ball”

“Waiting On Your Call”

“Annihilated By My Sound”

“Shred Or Die”











просмотров: 70