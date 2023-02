сегодня



Видео с текстом от FRENZY



FRENZY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Where Is The Joke". Этот трек взят из нового альбома "Of Hoods and Masks", релиз которого намечен на CD/12"LP на 20 апреля на Fighter Record:



“One Minute Closer To…”

“The Doomsday”

“Where Is The Joke”

“Spectre Of Love”

“Uncompromised”

“Betrayal In Cold Blood”

“Fear The Hood”

“Living In Oz” (Rick Springfield cover)

“Give Me Shred (Or Give Me Death)”







