"The Doomsday", новое видео FRENZY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Of Hoods and Masks", релиз которого намечен на CD/12"LP на 20 апреля на Fighter Record.







