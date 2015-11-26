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LACERATION готовят новый альбом
Американская дэт/трэш металл группа LACERATION заключила соглашение с лейблом Unspeakable Axe Records, на котором в начале следующего года состоится релиз альбома "Remnants":
“Realms Of The Unconscious”
“Self Deprivation”
“Shadows Of Existence”
“Exhausted In Form”
“Bred To Consume”
“Hobo With A Shotgun”
“Critical Biopsy”
“Arise Within”
“Taphephobia”
“Shadows Of Existence”
Одна из песен из этого релиза, “Exhausted In Form”, доступна для прослушивания ниже.
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