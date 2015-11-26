Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 45
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 42
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 39
*Видео с текстом от AVANTASIA 34
*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 32
[= ||| все новости группы



*

Laceration

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |
|||| сегодня

LACERATION готовят новый альбом



*
zoom
*
* *
Американская дэт/трэш металл группа LACERATION заключила соглашение с лейблом Unspeakable Axe Records, на котором в начале следующего года состоится релиз альбома "Remnants":

“Realms Of The Unconscious”
“Self Deprivation”
“Shadows Of Existence”
“Exhausted In Form”
“Bred To Consume”
“Hobo With A Shotgun”
“Critical Biopsy”
“Arise Within”
“Taphephobia”
“Shadows Of Existence”

Одна из песен из этого релиза, “Exhausted In Form”, доступна для прослушивания ниже.

LACERATION Signs With Unspeakable Axe Records For Release Of Remnants Album





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 135

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом