17 дек 2018 : LACERATION готовят новый альбом



LACERATION готовят новый альбом



Американская дэт/трэш металл группа LACERATION заключила соглашение с лейблом Unspeakable Axe Records, на котором в начале следующего года состоится релиз альбома "Remnants":



“Realms Of The Unconscious”

“Self Deprivation”

“Shadows Of Existence”

“Exhausted In Form”

“Bred To Consume”

“Hobo With A Shotgun”

“Critical Biopsy”

“Arise Within”

“Taphephobia”

“Shadows Of Existence”



Одна из песен из этого релиза, “Exhausted In Form”, доступна для прослушивания ниже.













