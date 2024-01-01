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Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми...
29
MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не...
28
Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог...
28
Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют...
25
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Laceration
США
Thrash Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/LACERATION-Bay-Area-106524719409624/
10 июн 2024
:
Новая песня LACERATION
17 дек 2018
:
LACERATION готовят новый альбом
сегодня
Новая песня LACERATION
“Excised”, новая песня группы LACERATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома I Erode, выход которого запланирован на 26 июля на виниле, CD, кассете и в цифровом варианте:
“Degradation (Intro)”
“Excised”
“Sadistic Enthrallment”
“Vile Incarnate”
“Dreams Of The Formless”
“Carcerality”
“Strangled By Hatred”
“Impaling Sorrow”
“I Erode”
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