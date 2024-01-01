сегодня



Новая песня LACERATION



“Excised”, новая песня группы LACERATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома I Erode, выход которого запланирован на 26 июля на виниле, CD, кассете и в цифровом варианте:



“Degradation (Intro)”

“Excised”

“Sadistic Enthrallment”

“Vile Incarnate”

“Dreams Of The Formless”

“Carcerality”

“Strangled By Hatred”

“Impaling Sorrow”

“I Erode”







+0 -0



просмотров: 149

