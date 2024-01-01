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Laceration

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|||| сегодня

Новая песня LACERATION



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“Excised”, новая песня группы LACERATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома I Erode, выход которого запланирован на 26 июля на виниле, CD, кассете и в цифровом варианте:

“Degradation (Intro)”
“Excised”
“Sadistic Enthrallment”
“Vile Incarnate”
“Dreams Of The Formless”
“Carcerality”
“Strangled By Hatred”
“Impaling Sorrow”
“I Erode”

LACERATION To Release I Erode In July; вЂњExcisedвЂќ Single Streaming




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