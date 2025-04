30 мар 2025



Новое видео LACERATION



“Excised”, новое видео группы LACERATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома I Erode, выход которого состоялся 26 июля на виниле, CD, кассете и в цифровом варианте:



“Degradation (Intro)”

“Excised”

“Sadistic Enthrallment”

“Vile Incarnate”

“Dreams Of The Formless”

“Carcerality”

“Strangled By Hatred”

“Impaling Sorrow”

“I Erode”







