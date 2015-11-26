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Трейлер нового альбом BLOODY TIMES
BLOODY TIMES опубликовали трейлер нового альбома "On A MIssion", в записи которого в качестве гостей принимали участие Ross The Boss (ex-Manowar), а также бывшие участники ICED EARTH John Greely и Raphael Saini.За сведение и мастеринг отвечал OGrego (Winter’s Dawn, Necrorgasm, Emerald), а за оформление Stan-W Decker (Ross The Boss, Primal Fear, Masterplan).
Трек-лист:
"Alliance"
"Fort Sumter"
"Die In A Hole"
"Curse Of Genevieve" (reworked)
"Future Secret"
"Operation Focus"
"The Warning (Until Blood Boils Pt.1)"
"The Revenge (Until Blood Boils Pt.2)"
"Day Of Collapse"
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