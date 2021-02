сегодня



Новое видео BLOODY TIMES



"Memorial", новое видео группы BLOODY TIMES, партию вокала в котором исполнил Oddleif Stensland (COMMUNIC), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР By Metal, We Send You To Hell.







просмотров: 248