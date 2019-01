сегодня



Видео с текстом от BLOODY TIMES



BLOODY TIMES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Die In A Hole", которая взята из нового альбома "On A MIssion", в записи которого в качестве гостей принимали участие Ross The Boss (ex-Manowar), а также бывшие участники ICED EARTH John Greely и Raphael Saini.За сведение и мастеринг отвечал OGrego (Winter’s Dawn, Necrorgasm, Emerald), а за оформление Stan-W Decker (Ross The Boss, Primal Fear, Masterplan).



Трек-лист:



"Alliance"

"Fort Sumter"

"Die In A Hole"

"Curse Of Genevieve" (reworked)

"Future Secret"

"Operation Focus"

"The Warning (Until Blood Boils Pt.1)"

"The Revenge (Until Blood Boils Pt.2)"

"Day Of Collapse"



















