20 дек 2018



Новый сингл SEVENTRAIN выйдет зимой



Группа SEVENTRAIN, в состав которой входят Eric Horton (Cage), Dino Andino (Tourniquet), Joel Maitoza (24-7 Spyz, Shockhead), Eric Koonze (Sicarus) и Dave Odegaard , выпустят новый сингл, получивший название "Now You Know", девятого января.



Промо видео с семплами этого трека доступно ниже.











+0 -0









просмотров: 87