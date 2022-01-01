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*Почему EXODUS не стали популярными? 46
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 33
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
[= ||| все новости группы



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Seventrain

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|||| сегодня

Новая песня SEVENTRAIN



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"Save My Soul", официальное видео с текстом от группы SEVENTRAIN, доступно ниже. Эта песня взята из будущего ЕР.

SEVENTRAIN Issue New Single вЂњSave My SoulвЂќ




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