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XXV — бабка ягодка опять!
59
Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»
29
Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»
28
UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно...
23
LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня...
21
все новости группы
Seventrain
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Seventrain/324939974620
13 апр 2023
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4 мар 2023
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Видео с текстом от SEVENTRAIN
16 дек 2022
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Новая песня SEVENTRAIN
20 дек 2018
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Новый сингл SEVENTRAIN выйдет зимой
2 ноя 2015
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Из SEVENTRAIN ушел вокалист
21 янв 2014
:
Новый альбом SEVENTRAIN выйдет в феврале
16 дек 2013
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Музыканты 24-7 SPYZ, CAGE, TOURNIQUET основали SEVENTRAIN
сегодня
Видео с текстом от SEVENTRAIN
SEVENTRAIN опубликовали официальное видео с текстом на песню "One More Reason", которая взята из EP "Seventrain".
Трек-лист:
“So Far”
“Rollercoaster”
“One More Reason”
“Save My Soul”
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Сообщений нет