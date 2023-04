сегодня



Видео с текстом от SEVENTRAIN



SEVENTRAIN опубликовали официальное видео с текстом на песню "One More Reason", которая взята из EP "Seventrain".



Трек-лист:



“So Far”

“Rollercoaster”

“One More Reason”

“Save My Soul”







