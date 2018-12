сегодня



Тизер нового альбома EWIGKEIT



EWIGKEIT выпустят новую работу, получившую название "DISClose", двадцать третьего февраля в цифровом варианте и двадцать третьего марта на CD на Death To Music. За оформление отвечал Lenny Bridgeman, за мастеринг Frederic Gervais из Studio Henosis.



Трек-лист:



"1947"

"Disclosure"

"Oppenheimer's Lament"

"Guardians Of The High Frontier"

"Resonance"

"KRLLL"

"Moon Monolith"













+0 -0









просмотров: 142