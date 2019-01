5 янв 2019



Новое видео EWIGKEIT



"Guardians Of The High Frontier", новое видео группы EWIGKEIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "DISClose", выходящего 23 февраля в цифровом виде и 23 марта на CD на лейбле Death To Music.















+1 -1









просмотров: 436