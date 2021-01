сегодня



Видео с текстом от EWIGKEIT



EWIGKEIT опубликовали официальное видео с текстом на композицию “Patent Of Death”, которая будет включена в новый ЕР “Depopulate”, выходящий 23 января на Death To Music Productions.



Трек-лист:



01. Patent of Death

02. Biosafety Level 4

03. Plandemic

04. Depopulate

05. The Great Reset







+0 -0



просмотров: 20