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Wolves in the Throne Room

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WOLVES IN THE THRONE ROOM на CENTURY MEDIA RECORDS



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Century Media Records объявили о заключении партнёрского соглашения с группой WOLVES IN THE THRONE ROOM, а их собственный лейбл Artemisia Records будет представлять интересы коллектива в Северной Америке. Традиционно и группа, и лейбл, и даже вокалист AT THE GATES очень рады этому союзу.



WOLVES IN THE THRONE ROOM Signs With CENTURY MEDIA RECORDS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alias


19 дек 2018, 13:55		"Традиционно и группа, и лейбл, и даже вокалист AT THE GATES очень рады этому союзу."

няяя.... Просто прелесть! ))


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