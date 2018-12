сегодня



WOLVES IN THE THRONE ROOM на CENTURY MEDIA RECORDS



Century Media Records объявили о заключении партнёрского соглашения с группой WOLVES IN THE THRONE ROOM, а их собственный лейбл Artemisia Records будет представлять интересы коллектива в Северной Америке. Традиционно и группа, и лейбл, и даже вокалист AT THE GATES очень рады этому союзу.











+1 -0



( 1 )





просмотров: 183