WOLVES IN THE THRONE ROOM на CENTURY MEDIA RECORDS
Century Media Records объявили о заключении партнёрского соглашения с группой WOLVES IN THE THRONE ROOM, а их собственный лейбл Artemisia Records будет представлять интересы коллектива в Северной Америке. Традиционно и группа, и лейбл, и даже вокалист AT THE GATES очень рады этому союзу.
Alias
няяя.... Просто прелесть! ))
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