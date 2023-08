сегодня



Новое видео WOLVES IN THE THRONE ROOM



"Twin Mouthed Spring", новое видео группы WOLVES IN THE THRONE ROOM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "Crypt Of Ancestral Knowledge", выход которого запланирован на 29 сентября.



Трек-лист:



"Beholden To Clan"

"Twin Mouthed Spring"

"Initiates Of The White Hart"

"Crown Of Stone"







