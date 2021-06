13 июн 2021



Новое видео WOLVES IN THE THRONE ROOM



"Mountain Magick", новое видео группы WOLVES IN THE THRONE ROOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Primordial Arcana", выходящего двадцатого августа на Century Media Records в следующих вариантах:



- Ltd. Gatefold olive green 2LP & LP-Booklet & Poster (limited to 1.600)

- Ltd. Gatefold deep blood red 2LP & LP-Booklet & Poster (limited to 1.000) only available at Kings Road Merch Europe (Official Store)

- Ltd. Gatefold clear 2LP & LP-Booklet & Poster (limited to 300) available at Distro Wholesale EU

- Ltd. Gatefold dark green 2LP & LP-Booklet & Poster (limited to 200) only available at Supreme Chaos

- Ltd. Gatefold transp. light blue 2LP & LP-Booklet & Poster (limited to 200) only available at Evil Greed

- Ltd. Gatefold creamy white 2LP & LP-Booklet & Poster (limited to 200) only available at EMP and Nuclear Blast

- Ltd. brown LP & LP-Booklet (limited to 300) available at all UK Indie outlets

- Ltd. transp. sun yellow LP & LP-Booklet (limited to 200) only available at Consouling Sounds

- Ltd. CD Mediabook

- Digital Album

- black LP & LP-Booklet (24 сентября)



Трек-лист:



"Mountain Magick"

"Spirit Of Lightning"

"Through Eternal Fields"

"Primal Chasm (Gift Of Fire)"

"Underworld Aurora"

"Skyclad Passage" (additional track only available on the Ltd. Gatefold 2LP & LP-Booklet & Poster variants)

"Masters Of Rain And Storm"

"Eostre"







