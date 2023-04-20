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DOYLE — о веганстве



DOYLE в рамках интервью рассказал о том, что его привлекает в веганстве:



«Оно радует меня, оно поднимает настроение и придаёт позитива. Я зашёл в одно место, где продавался самый лучший на планете сэндвич с веганскими фрикадельками... Я зашёл туда, и на мне была футболка с отрезанными рукавами, как я всегда делаю. Там были две маленькие 14-летние девочки; они повернулись ко мне, пока я стоял в очереди (и спросили): "Ты веган?" Я ответил: "Да! Это приносит тебе радость, не так ли?" Они такие: "Дааааа!" (Смеётся). Это было чертовски смешно».







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