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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 20
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Doyle

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DOYLE — о веганстве



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DOYLE в рамках интервью рассказал о том, что его привлекает в веганстве:

«Оно радует меня, оно поднимает настроение и придаёт позитива. Я зашёл в одно место, где продавался самый лучший на планете сэндвич с веганскими фрикадельками... Я зашёл туда, и на мне была футболка с отрезанными рукавами, как я всегда делаю. Там были две маленькие 14-летние девочки; они повернулись ко мне, пока я стоял в очереди (и спросили): "Ты веган?" Я ответил: "Да! Это приносит тебе радость, не так ли?" Они такие: "Дааааа!" (Смеётся). Это было чертовски смешно».

DOYLE Discusses Vegan Diet, Staying Healthy On Tour -




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20 апр 2023
грозакоммунистов
Ох сейчас начнётся.
20 апр 2023
Corpsegrinder04
Дебилы поехавшие. Где же вы суки белок животный берете со всеми необходимыми аминокислотами ? Не одна растительная хуерга его никогда толком не заменит. Или таблеточки жрёте, полученные из животной сыворотки и глаза на это закрываете. В яйцах селен, в рыбе фосфор, в мясе все 8 основных аминокислот для построения организма. Но нет же, я сука буду не как все и самое хуевое то, что буду это дерьмо в уши лить направо и налево. Вот реально что Мальвина, что этот шут намазанный занимались бы своим делом музыкальным и не трындели бы про это фуфло в каждой щели. И плюсом в жизни не поверю, что этот качок вшивый никогда протеин не жрал для раскачки и поддержания мышечной массы. А протеиновый белок получается из молока и молочной сыворотки. Но как же епт, бедные коровки - их доить это насилие, молоко мы не пьем. Хотя не, был тут у нас в свое время один бодибилдер из Юрьев Польского, качался, потом дрочил и сперму свою жрал, говорил типа протеин и тестостерон. Вот и этот такой же видать.
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