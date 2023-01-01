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Новое видео METALLICA
80
GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL...
21
ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений
20
WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж
17
Басист METALLICA спел на песне из нового альбома
10
TED NUGENT почтил память политических заключенных
10
Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби...
10
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
9
BRIAN MAY: «Курт Кобейн оставил нам в наследство одни из вел...
8
BLAZE BAYLEY перенес сердечный приступ
7
Фраза, имя группы
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Новое видео METALLICA
80
GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL...
21
ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений
20
WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж
17
Басист METALLICA спел на песне из нового альбома
10
все новости группы
Doyle
США
Alternative Metal
http://officialdoyle.com
Facebook:
https://www.facebook.com/OFFICIALDOYLE
4 апр 2023
:
Профессиональное видео с выступления DOYLE
23 июн 2017
:
Видео с выступления DOYLE
12 май 2017
:
Новое видео DOYLE
14 мар 2017
:
DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN в Death Ward 13
12 фев 2017
:
Фрагмент новой песни с сольного альбома гитариста MISFITS
17 дек 2016
:
DOYLE на лейбле басиста MEGADETH
сегодня
Профессиональное видео с выступления DOYLE
Профессиональное видео с выступления DOYLE, состоявшееся в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет