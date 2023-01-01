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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 20
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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Doyle

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Профессиональное видео с выступления DOYLE



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Профессиональное видео с выступления DOYLE, состоявшееся в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

Watch MISFITS Guitarist's DOYLE Perform "We Belong Dead" Live At Bloodstock 2022; Pro-Shot Video




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