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Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
76
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
43
Новое видео OVERKILL
25
Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA
23
Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес...
16
Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы
15
Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ......
13
Новое видео METALLICA
12
DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT
12
TESTAMENT нашли нового барабанщика
11
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Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
76
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
43
Новое видео OVERKILL
25
Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA
23
Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес...
16
все новости группы
Doyle
США
Alternative Metal
http://officialdoyle.com
Facebook:
https://www.facebook.com/OFFICIALDOYLE
20 апр 2023
:
Видео полного выступления DOYLE
4 апр 2023
:
Профессиональное видео с выступления DOYLE
7 мар 2019
:
DOYLE о работе с ALISSA WHITE-GLUZ
5 мар 2019
:
Гитарист CORROSION OF CONFORMITY об отношениях DOYLE к встречам с фанатами
23 июн 2017
:
Видео с выступления DOYLE
12 май 2017
:
Новое видео DOYLE
14 мар 2017
:
DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN в Death Ward 13
12 фев 2017
:
Фрагмент новой песни с сольного альбома гитариста MISFITS
17 дек 2016
:
DOYLE на лейбле басиста MEGADETH
сегодня
Видео полного выступления DOYLE
Профессиональное видео полного выступления DOYLE, состоявшееся в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет