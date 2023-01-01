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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
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*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
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Doyle

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|||| сегодня

Видео полного выступления DOYLE



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Профессиональное видео полного выступления DOYLE, состоявшееся в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

MISFITS Guitarist's DOYLE Live At Bloodstock 2022; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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