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Jake E. Lee's Red Dragon Cartel

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|||| 10 янв 2019

Бывший гитарист OZZY был бы не против поехать в тур вместе с нынешним гитаристом OZZY



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Jake E. Lee заявил, что был бы не прочь поехать в тур вместе с Zakk'ом Wylde'ом.

Lee был уволен из группы Ozzy Osbourne'а в 1987 году и был заменён Wylde'ом, который играл с вокалистом BLACK SABBATH время от времени более трёх десятилетий.

На вопрос журнала Guitar World, планирует ли он поехать в полномасштабный тур в поддержку альбома "Patina" его группы RED DRAGON CARTEL, Jake ответил: «Да. Я не думаю, что есть какие-то серьёзные обязательства, кроме того, что я знаю, что мы поедем в Японию в апреле, и мы, вероятно, поедем в американский тур перед этим. Кроме этого больше ничего не запланировано. Мы, вероятно, будем заниматься барами и клубами, хотя мы надеялись отправиться в тур с кем-нибудь. В идеале мы хотели бы сделать что-то с Zakk'ом Wylde'ом, потому что я считаю, что было бы здорово, если бы в туре были сразу два гитариста Ozzy».

Также Lee сказал, что, по его мнению, эта идея уже обсуждалась с руководством Wylde'a. «Потому что я не знаю Zakk'a лично, — объяснил он. — Я встречался с ним только один раз, тогда ему было 19 — он был худым и красивым, понимаете? [Смеётся]. Но я давно не разговаривал с Zakk'ом».

По словам Jake'a, он встретил Zakk'a сразу после того, как Wylde отыграл на концерте Ozzy. «Мы были в каком-то отеле в Лос-Анджелесе — я не могу вспомнить название — для встречи в BADLANDS, — сказал он. — И мимо проходил Ozzy. А затем мимо прошел Zakk, и он представился. Он был действительно крут. В том смысле, что я ничего не имел против него… Я просто пожелал ему удачи. Это была очень короткая встреча. Но было похоже, что он хороший парень, и он всегда был очень любезен по отношению ко мне в прессе».

Недавно Lee сказал в интервью Ultimate Guitar, что Wylde — «невероятный гитарист», который «в итоге больше подошёл для Ozzy, чем он сам»:

«Я надеялся, малая часть меня надеялась, что [первый альбом Ozzy с Zakk'ом 1988 года] "No Rest For The Wicked" будет отстойным. Вы не можете ничего с этим поделать. Вам хочется думать: "О, смотри, он не так хорош без меня". Но это был невероятный альбом. И, хвала Zakk'у, он проделал отличную работу».



JAKE E. LEE Would Love To Do A Tour With ZAKK WYLDE



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DeepSilent


10 янв 2019, 22:14		Казалось бы, при чем тут Оззи


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