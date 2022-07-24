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JAKE E. LEE: «Рэй Гиллен никогда не говорил мне о СПИДе»



JAKE E. LEE в одном из интервью поговорил о своём бывшем коллеге по BADLANDS, Рэе Гиллене, который также незначительное время был в составе BLACK SABBATH и умер в возрасте 34 лет в больнице Нью-Йорка в 1993 году.



«По словам Lee, у него есть "теория" о том, как Гиллен — который не был героинщиком — заразился СПИДом в то время, когда эта болезнь стала эпидемией среди гомосексуалистов и потребителей внутривенных наркотиков.



«Когда мы с Рэем впервые встретились, мы разговаривали, чтобы убедиться в нашей совместимости. И тут речь зашла о наркотиках. Мы оба сказали: "Да, я принимал кокаин". Это было в 80-х годах. Но без проблем. Я не употребляю его до сих пор. И тогда я спросил: "Ты когда-нибудь кололся?" Потому что я никогда не кололся, так как ненавижу иглы. И он сказал: "Однажды я сделал это". И я ответил: "О". А он продолжает рассказывать: "Это было с моим дядей". Его дядя был байкером, у него был Харлей, он так отличался от его отца — этот дикий парень на мотоцикле и, очевидно, гей. И он просто боготворил его, поэтому однажды он захотел попробовать героин. Это то, что Рэй рассказал мне. И вот он попробовал со своим дядей — один раз, просто чтобы понять, что да как, и немного сблизиться. Но потом, может быть, через два года после этого, я помню, Рэй рассказал мне, что его дяде поставили диагноз СПИД. И, как мне кажется, в тот единственный раз, когда он занимался этим со своим дядей, он всё и подцепил».



По словам Lee, Гиллен не рассказывал ему о том, что заразился СПИДом:



«Он никогда не говорил мне. Но между первой и второй пластинкой [BADLANDS] он начал сильно худеть и выглядел не совсем здоровым. И я никогда не спрашивал его об этом. Но, так или иначе, между этими двумя записями Пол О'Нил — он был нашим менеджером, а также продюсером вокала на первой пластинке — мы решили его уволить. У нас пропали деньги и всё такое. Мы решили его уволить. И Пол звонит мне и говорит... Потому что первый тур BADLANDS мы прервали довольно быстро, поскольку Рэй заболел пневмонией. А потом, по какой-то причине, менеджмент сказал: "Ну, вам нужно записать вторую пластинку", хотя мы почти не гастролировали с первой. Что показалось мне странным. В общем, когда мы решили его уволить, Пол сказал: "Ну, вы не можете меня уволить". Я спросил: "Почему?" А он ответил: "Потому что у меня есть информация, и я расскажу о ней Atlantic Records". Я спрашиваю: "О чём ты говоришь?" А он ответил: "У Рэя СПИД". А я отвечаю: "Почему ты так говоришь?". А он мне: "Потому что, когда он попал в больницу, когда у него была пневмония, анализ крови показал, что у него СПИД. И если вы меня уволите, я расскажу об этом Atlantic Records". И я такой: "Ты ублюдок!" И тогда я решил: "Это будет решение Рэя. Я не собираюсь говорить ни да, ни нет". Но Полу я сказал: "Ты ублюдок. Это грёбаный шантаж, и это просто херня. Это сраное дерьмо". Я спросил Рэя, и Рэй ответил: "Ну это неправда, так что пошел он на йух. Увольте его". И мы его уволили. А он рассказал об этом Atlantic Records. И из-за этого мы попали на второй альбом. Они даже не дали нам денег на поддержку тура... Но да, Пол О'Нил нас наимел.



Но в любом случае Рэй никогда не говорил мне, что у него был СПИД. И я просто затронул эту тему в том разговоре, так как собирались уволить менеджера. И он сказал, что у него этого не было, так что я просто поверил ему на слово».



Далее Jake рассказал об инциденте, произошедшем во время тура BADLANDS в поддержку второго альбома группы, который пролил свет на болезнь Рэя.



«Мы ехали на машине по городу, и нас остановили за превышение скорости. Они обшарили наши багажники, потому что мы были длинноволосыми, и порылись в сумке Рэя, а у него была куча лекарств, которые, очевидно, дают людям, больным СПИДом. Они спросили его, что это, а он в ответ: "Витамины". Они сказали: "Это не витамины", и закатили представление по этому поводу. А он сказал: "Ну, это...", как там называется лекарство от СПИДа. Он сказал: "Это для моего дяди. У моего дяди СПИД. Я везу их ему". И они переспросили: "Ты перевозишь их своему дяде?" Что... Это тоже звучит подозрительно. Но в тот момент я уже знал, что у него СПИД. И я не собирался вступать с ним в конфронтацию по этому поводу. У него и без меня хватало проблем, чтобы копаться в его личных делах. В любом случае, на тот момент я уже знал, что у него есть... И, как я уже сказал, если то, что он мне сказал, правда, и он только один раз попробовал наркотики и случайно оказался со своим дядей-геем, и именно так он заразился, то это, типа, что? Один шанс из миллиона? Это очень печально...»



















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