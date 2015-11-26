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Jake E. Lee's Red Dragon Cartel

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27 ноя 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Я бы и за миллион не стал сосать, просто потому, что мне не нравится это делать»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 окт 2018 : 		 Лирик-видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 авг 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 июл 2018 : 		 Новый альбом JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL выйдет в ноябре

29 ноя 2017 : 		 Новый альбом Jake E. Lee's RED DRAGON CARTEL выйдет в начале 2018 года

13 фев 2017 : 		 Бывший барабанщик SAIGON KICK и SKID ROW в JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

9 дек 2016 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL работают над новым альбомом

7 окт 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 сен 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL спаслись из лимузина

10 сен 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

5 авг 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

31 июл 2015 : 		 Новый вокалист RED DRAGON CARTEL не знает, будет ли он постоянным участником

27 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

7 июл 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

9 июн 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

14 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

5 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

3 май 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL отыграли первое шоу с новым вокалистом

29 апр 2015 : 		 JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL нашли временного вокалиста

22 апр 2015 : 		 Новый вокалист JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL неправильно поет OZZY

21 апр 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

28 мар 2015 : 		 Из JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL ушел басист

20 мар 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL сменили вокалиста

7 янв 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 дек 2014 : 		 JAKE E. LEE рассказал о том, как его кинул OZZY OSBOURNE

4 дек 2014 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 ноя 2014 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL исполнили классику OZZY

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JAKE E. LEE: «Я бы и за миллион не стал сосать, просто потому, что мне не нравится это делать»



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В недавнем разговоре с Ni Rocks у бывшего гитариста OZZY OSBOURNE и BADLANDS Jake'a E. Lee спросили, готов ли он принять участие в каких-либо проектах с другими музыкантами, к примеру, с коллегами по Frontiers, George'ем Lynch'ем или Michael'ом Sweet'ом:

«Хм, да не особо. Я не из таких парней. Я живу в Лас-Вегасе, и сюда приезжают много музыкантов моего возраста по разным причинам. Теперь это кладбище старых музыкантов. Так что меня постоянно спрашивают, потому что я знаю людей, я знаю клубы, и я хожу туда — не хочу ли я джемовать или как насчёт того, если я что-то сделаю с группой и буду с ней зарабатывать деньги. Я бы сделал что-то подобное, если бы думал, что это музыкально... Если это станет источником чего-то особенного. Я бы никогда не сделал это [только] ради денег. Я просто чувствую, что делать дерьмо за деньги — это очень неблагородное занятие, и я всегда так считал.

Недавно тут играл George Lynch — ну как недавно — это было пару лет назад. Я решил к нему зайти, и он мне сказал: "Не хочешь выйти и сыграть со мной на сцене?" И я ответил: "Нет". И он на это: "Почему бы и нет?" И я ответил: "Потому что я этого не делаю, мне это некомфортно. Нет. Я просто не хочу этого делать". Он мне в ответ: "А что, если я дам тебе денег?" Я ответил: "Это не имеет никакого значения". И я давно для себя это решил — или я хочу что-то сделать, или я не хочу что-то делать, и деньги никогда не будут причиной для того, чтобы я это сделал, если я не хочу этого делать. Это делает для меня выбор намного проще. Например, в тот вечер George сказал: "Я дам тебе тысячу долларов, если ты придёшь и поджемуешь со мной на одну песне". И я ответил отказом. Он опять: "Это же тысяча долларов! Тебе даже не нужно ничего играть, просто будь там с гитарой". И я ответил: "Мне всё равно. Я не хочу этого делать, и поэтому не важно, сколько ты предлагаешь". Он на это: "Хорошо, десять тысяч. Я пойду в банк, сниму десять тысяч долларов и отдам их тебе". И я опять отказал. Он мне: "Ты что, сумасшедший?" А я ему: "Я не сумасшедший. Просто я никогда не принимаю решение только на основании того, сколько денег предложили". И многие люди в это не верят. Мои друзья знают, что это правда. Но это делает жизнь намного проще. Мне не нужно сидеть и гадать, где эта грань. Сделаю ли я что-то, если мне отсыплют столько денег? Нет. Я считаю, что это делает жизнь проще и лучше — честнее. Если я хочу что-то сделать, мы можем договориться о цене (смеётся). Но если я этого не хочу, то мне всё равно, сколько денег ты мне предложишь, я не буду этого делать,

Это как люди, которых я знаю, друзья, которых я знаю, или люди, с которыми я встречался... И в этом нет ничего плохого; это не из серии «антигей» или что-то ещё в таком духе. Но там, где натурал сказал: "Ну, я не гей, но за миллион долларов, чёрт, я буду сосать член". Они скажут это, а потом посмотрят на меня и спросят: "А ты как на этот счёт, стал бы?" И я отвечаю: "Нет!" Я, честно говоря, просто не такой. В этом нет ничего плохого, и если бы я собирался это сделать, это было бы не из-за денег, а потому что я хочу. Я либо хочу что-то сделать, либо нет. Сосать член сегодня — не то, что мне особенно хочется делать. Так что не важно, дал ли мне кто-то миллион долларов, я не собираюсь этого делать... По большому счёту, это значит быть шлюхой — если ты делаешь что-то [просто] за деньги. Если только тебе это не нравится. Если вам это нравится, и это то, что вы хотите сделать, и вы зарабатываете на этом деньги, это здорово. Если ты делаешь что-то только из-за денег, то это распутство, а я стараюсь жить честно».



JAKE E. LEE: Why I Turned Down GEORGE LYNCH




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

StygianSaviour


27 ноя 2018, 12:57		А за два?!

DeepSilent


27 ноя 2018, 14:26		Уверен, его навыки минета столько не стоят, и столько ему не предлагали.

Benji Marshall


27 ноя 2018, 14:38		по моему, аналогия предложения поджемовать и орального секса является неуместной

LOR


27 ноя 2018, 14:50		Охх, я это даже читать не буду...

rassol


27 ноя 2018, 14:54		Я правильно понял, он не любит сосать за миллион? Значит ли это, что он любит сосать бесплатно, добровольно и полюбовно?

StygianSaviour


27 ноя 2018, 15:13		Ты все не так понял. Бесплатно ему как раз не понравилось, притом сильно. Так что даже за денежный взнос теперь не хочет, ибо настоящий натурал. Роб недовольно надул булки и не аплодирует.

sibterminator


27 ноя 2018, 15:46		где шутки про Хэлфорда?

hellrider88


27 ноя 2018, 16:16		Честный парень Джейк))


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