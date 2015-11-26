JAKE E. LEE: «Я бы и за миллион не стал сосать, просто потому, что мне не нравится это делать»
В недавнем разговоре с Ni Rocks у бывшего гитариста OZZY OSBOURNE и BADLANDS Jake'a E. Lee спросили, готов ли он принять участие в каких-либо проектах с другими музыкантами, к примеру, с коллегами по Frontiers, George'ем Lynch'ем или Michael'ом Sweet'ом:
«Хм, да не особо. Я не из таких парней. Я живу в Лас-Вегасе, и сюда приезжают много музыкантов моего возраста по разным причинам. Теперь это кладбище старых музыкантов. Так что меня постоянно спрашивают, потому что я знаю людей, я знаю клубы, и я хожу туда — не хочу ли я джемовать или как насчёт того, если я что-то сделаю с группой и буду с ней зарабатывать деньги. Я бы сделал что-то подобное, если бы думал, что это музыкально... Если это станет источником чего-то особенного. Я бы никогда не сделал это [только] ради денег. Я просто чувствую, что делать дерьмо за деньги — это очень неблагородное занятие, и я всегда так считал.
Недавно тут играл George Lynch — ну как недавно — это было пару лет назад. Я решил к нему зайти, и он мне сказал: "Не хочешь выйти и сыграть со мной на сцене?" И я ответил: "Нет". И он на это: "Почему бы и нет?" И я ответил: "Потому что я этого не делаю, мне это некомфортно. Нет. Я просто не хочу этого делать". Он мне в ответ: "А что, если я дам тебе денег?" Я ответил: "Это не имеет никакого значения". И я давно для себя это решил — или я хочу что-то сделать, или я не хочу что-то делать, и деньги никогда не будут причиной для того, чтобы я это сделал, если я не хочу этого делать. Это делает для меня выбор намного проще. Например, в тот вечер George сказал: "Я дам тебе тысячу долларов, если ты придёшь и поджемуешь со мной на одну песне". И я ответил отказом. Он опять: "Это же тысяча долларов! Тебе даже не нужно ничего играть, просто будь там с гитарой". И я ответил: "Мне всё равно. Я не хочу этого делать, и поэтому не важно, сколько ты предлагаешь". Он на это: "Хорошо, десять тысяч. Я пойду в банк, сниму десять тысяч долларов и отдам их тебе". И я опять отказал. Он мне: "Ты что, сумасшедший?" А я ему: "Я не сумасшедший. Просто я никогда не принимаю решение только на основании того, сколько денег предложили". И многие люди в это не верят. Мои друзья знают, что это правда. Но это делает жизнь намного проще. Мне не нужно сидеть и гадать, где эта грань. Сделаю ли я что-то, если мне отсыплют столько денег? Нет. Я считаю, что это делает жизнь проще и лучше — честнее. Если я хочу что-то сделать, мы можем договориться о цене (смеётся). Но если я этого не хочу, то мне всё равно, сколько денег ты мне предложишь, я не буду этого делать,
Это как люди, которых я знаю, друзья, которых я знаю, или люди, с которыми я встречался... И в этом нет ничего плохого; это не из серии «антигей» или что-то ещё в таком духе. Но там, где натурал сказал: "Ну, я не гей, но за миллион долларов, чёрт, я буду сосать член". Они скажут это, а потом посмотрят на меня и спросят: "А ты как на этот счёт, стал бы?" И я отвечаю: "Нет!" Я, честно говоря, просто не такой. В этом нет ничего плохого, и если бы я собирался это сделать, это было бы не из-за денег, а потому что я хочу. Я либо хочу что-то сделать, либо нет. Сосать член сегодня — не то, что мне особенно хочется делать. Так что не важно, дал ли мне кто-то миллион долларов, я не собираюсь этого делать... По большому счёту, это значит быть шлюхой — если ты делаешь что-то [просто] за деньги. Если только тебе это не нравится. Если вам это нравится, и это то, что вы хотите сделать, и вы зарабатываете на этом деньги, это здорово. Если ты делаешь что-то только из-за денег, то это распутство, а я стараюсь жить честно».
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