Новое видео BURNING RAIN

"Midnight Train", новое видео группы BURNING RAIN, в состав которой входит бывший гитарист WHITESNAKE и нынешний гитарист THE DEAD DAISIES Doug Aldrich, вокалист Keith St. John (KINGDOM COME, ex-MONTROSE), басист Brad Lang (Y&T) и барабанщик Blas Elias (SLAUGHTER), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Face The Music", выходящего двадцать второго марта на Frontiers Music Srl.
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