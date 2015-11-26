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Burning Rain

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Новое видео BURNING RAIN



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"Midnight Train", новое видео группы BURNING RAIN, в состав которой входит бывший гитарист WHITESNAKE и нынешний гитарист THE DEAD DAISIES Doug Aldrich, вокалист Keith St. John (KINGDOM COME, ex-MONTROSE), басист Brad Lang (Y&T) и барабанщик Blas Elias (SLAUGHTER), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Face The Music", выходящего двадцать второго марта на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Revolution

02. Lorelei

03. Nasty Hustle

04. Midnight Train

05. Shelter

06. Face The Music

07. Beautiful Road

08. Hit And Run

09. If It's Love

10. Hideaway

11. Since I'm Loving You



BURNING RAIN Feat. DOUG ALDRICH, KEITH ST. JOHN, BRAD LANG, BLAS ELIAS: 'Face The Music' Album Details






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