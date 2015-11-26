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Burning Rain

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Видео с выступления BURNING RAIN



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Группа BURNING RAIN, в состав которой входит бывший гитарист WHITESNAKE и нынешний гитарист THE DEAD DAISIES Doug Aldrich, вокалист Keith St. John (KINGDOM COME, ex-MONTROSE), басист Brad Lang (Y&T) и барабанщик Blas Elias (SLAUGHTER), двадцать девятого марта в Лас-Вегасе отыграла концерт по случаю выхода четвертого альбома — видео с этого шоу доступно ниже.



BURNING RAIN Feat. DOUG ALDRICH, KEITH ST. JOHN, BRAD LANG, BLAS ELIAS: Video Of 'Face The Music' Record-Release Concert












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