сегодня



Новая песня BURNING RAIN



"If It's Love", новая песня группы BURNING RAIN, в состав которой входит бывший гитарист WHITESNAKE и нынешний гитарист THE DEAD DAISIES Doug Aldrich, вокалист Keith St. John (KINGDOM COME, ex-MONTROSE), басист Brad Lang (Y&T) и барабанщик Blas Elias (SLAUGHTER), доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "Face The Music", выходящего двадцать второго марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Revolution



02. Lorelei



03. Nasty Hustle



04. Midnight Train



05. Shelter



06. Face The Music



07. Beautiful Road



08. Hit And Run



09. If It's Love



10. Hideaway



11. Since I'm Loving You























+0 -0









просмотров: 156