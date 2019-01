сегодня



Новая песня KING 810



"A Million Dollars", новая песня группы KING 810, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Suicide King", выход которого запланирован на 25 января:



01. Heartbeats



02. Braveheart



03. Bang Guns



04. A Million Dollars



05. .45



06. What's Gotten Into Me



07. Black Rifle



08. God Is Watching



09. Wade In The Water



10. Sing Me To Sleep











10. Sing Me To Sleep





















