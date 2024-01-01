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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 133
*Йе в BURZUM 45
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
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King 810

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24 янв 2024 : 		 Видео с выступления KING 810

8 фев 2023 : 		 Новое видео KING 810

6 май 2021 : 		 Новое видео KING 810

21 янв 2021 : 		 Вокалист KING 810: «Я видео снимал у Капитолия»

18 янв 2019 : 		 Новая песня KING 810

26 ноя 2018 : 		 Новая песня KING 810

31 окт 2018 : 		 Новое видео KING 810

13 ноя 2016 : 		 Новое видео KING 810

17 сен 2016 : 		 Новый альбом KING 810 доступен для прослушивания

24 авг 2016 : 		 Новое видео KING 810

31 июл 2016 : 		 Новый альбом KING 810 выйдет осенью

6 окт 2015 : 		 Редкие треки KING 810 выйдут в октябре

17 сен 2015 : 		 Новое видео KING 810

15 авг 2014 : 		 Новый альбом KING 810 доступен для прослушивания

5 авг 2014 : 		 Новое видео KING 810

2 июл 2014 : 		 Дело против вокалиста KING 810 прекращено

2 июл 2014 : 		 Дебютный альбом KING 810 выйдет в августе

13 май 2014 : 		 KING 810 на ROADRUNNER RECORDS
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Видео с выступления KING 810



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Видео с выступления KING 810, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock 2023, доступно для просмотра ниже.

Watch KING 810 Perform




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