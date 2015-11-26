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King 810

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21 янв 2021 : 		 Вокалист KING 810: «Я видео снимал у Капитолия»

18 янв 2019 : 		 Новая песня KING 810

26 ноя 2018 : 		 Новая песня KING 810

31 окт 2018 : 		 Новое видео KING 810

13 ноя 2016 : 		 Новое видео KING 810

17 сен 2016 : 		 Новый альбом KING 810 доступен для прослушивания

24 авг 2016 : 		 Новое видео KING 810

31 июл 2016 : 		 Новый альбом KING 810 выйдет осенью

6 окт 2015 : 		 Редкие треки KING 810 выйдут в октябре

17 сен 2015 : 		 Новое видео KING 810

15 авг 2014 : 		 Новый альбом KING 810 доступен для прослушивания

5 авг 2014 : 		 Новое видео KING 810

2 июл 2014 : 		 Дело против вокалиста KING 810 прекращено

2 июл 2014 : 		 Дебютный альбом KING 810 выйдет в августе

13 май 2014 : 		 KING 810 на ROADRUNNER RECORDS
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Вокалист KING 810: «Я видео снимал у Капитолия»



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Вокалист KING 810 David Gunn подтвердил, что был среди протестующих у Капитолия в начале января:

«Дорогие интернет-придурки!

Я признаю, что это я на ступеньках Капитолия, снимаю наше следующее видео. Я — вокалист самой ненавидимой группы в Америке... Где ещё мне быть?

Извините, что разочаровываю, но я также не могу признать, что я расист, фанатик, гомофоб, сексист, фашист, крайний правый (или какие у вас там есть вакансии на этой неделе) и т. д. и т.п.

Я оценил комплименты моей куртке, но она не продаётся (как и наш новый альбом).

Я не пытался держать это в секрете. Как видите, я без маски перед 100 камерами, потому что не делаю ничего плохого. Федералы уже позвонили мне, и нет ни одного кадра того, как я "бунтую" или захожу внутрь здания. Я не такой тупой, как подразумевает моя причёска.

Меня не волнует, перестанешь ли ты быть подписан на нас или будешь ли продолжать слушать мою музыку, потому что я никогда не заботился о том, чтобы начинать с этого...»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SnakeZ


21 янв 2021, 14:38		Ну вот, а чувак из Ледяной Земли тоже снимал видео - но только внутри - ему интерьеры понравились. А газовым балончиком отмахивался от толпы - они мешали снимать.


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