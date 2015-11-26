сегодня



Вокалист KING 810 : «Я видео снимал у Капитолия»



Вокалист KING 810 David Gunn подтвердил, что был среди протестующих у Капитолия в начале января:



«Дорогие интернет-придурки!



Я признаю, что это я на ступеньках Капитолия, снимаю наше следующее видео. Я — вокалист самой ненавидимой группы в Америке... Где ещё мне быть?



Извините, что разочаровываю, но я также не могу признать, что я расист, фанатик, гомофоб, сексист, фашист, крайний правый (или какие у вас там есть вакансии на этой неделе) и т. д. и т.п.



Я оценил комплименты моей куртке, но она не продаётся (как и наш новый альбом).



Я не пытался держать это в секрете. Как видите, я без маски перед 100 камерами, потому что не делаю ничего плохого. Федералы уже позвонили мне, и нет ни одного кадра того, как я "бунтую" или захожу внутрь здания. Я не такой тупой, как подразумевает моя причёска.



Меня не волнует, перестанешь ли ты быть подписан на нас или будешь ли продолжать слушать мою музыку, потому что я никогда не заботился о том, чтобы начинать с этого...»





+0 -0



( 1 ) просмотров: 132

