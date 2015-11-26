Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 127
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 95
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 49
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 33
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 29
[= ||| все новости группы



*

Damon Johnson

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |
|||| сегодня

Бывший гитарист BLACK STAR RIDERS выпускает сольный альбом



*
zoom
*
* *
Бывший гитарист BLACK STAR RIDERS Damon Johnson восьмого марта на Double Dragon Records выпускает сольную работу, получившую название "Memoirs Of An Uprising". Всем, кто оформит предзаказ, будет доступен трек "Shivering Shivering".

Трек-лист:

01. Shivering Shivering

02. Dallas Coulda Been A Beatdown

03. Down On Me

04. We Got A System

05. Call It A Trade

06. Rage With Me

07. So Brutal

08. The World Keeps Spinning Round

09. Making Peace With This Wicked Beast

10. Glorious



Former BLACK STAR RIDERS Guitarist DAMON JOHNSON To Release 'Memoirs Of An Uprising' Album In March




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 34

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Necrophobic Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом