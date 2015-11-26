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Бывший гитарист BLACK STAR RIDERS выпускает сольный альбом
Бывший гитарист BLACK STAR RIDERS Damon Johnson восьмого марта на Double Dragon Records выпускает сольную работу, получившую название "Memoirs Of An Uprising". Всем, кто оформит предзаказ, будет доступен трек "Shivering Shivering".
Трек-лист:
01. Shivering Shivering
02. Dallas Coulda Been A Beatdown
03. Down On Me
04. We Got A System
05. Call It A Trade
06. Rage With Me
07. So Brutal
08. The World Keeps Spinning Round
09. Making Peace With This Wicked Beast
10. Glorious
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