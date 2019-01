сегодня



Бывший гитарист BLACK STAR RIDERS выпускает сольный альбом



Бывший гитарист BLACK STAR RIDERS Damon Johnson восьмого марта на Double Dragon Records выпускает сольную работу, получившую название "Memoirs Of An Uprising". Всем, кто оформит предзаказ, будет доступен трек "Shivering Shivering".



Трек-лист:



01. Shivering Shivering



02. Dallas Coulda Been A Beatdown



03. Down On Me



04. We Got A System



05. Call It A Trade



06. Rage With Me



07. So Brutal



08. The World Keeps Spinning Round



09. Making Peace With This Wicked Beast



10. Glorious















