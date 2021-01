сегодня



Новое видео DAMON JOHNSON & THE GET READY



"Battle Lessons", новое видео группы DAMON JOHNSON & THE GET READY , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Battle Lessons, выходящего 19 февраля на Double Dragon Records. Продюсером материала выступал Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Alice In Chains, Evanescence, Rush, Stone Sour).







+1 -1



просмотров: 144