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Новый альбом DAMON JOHNSON & THE GET READY выйдет зимой
DAMON JOHNSON & THE GET READY выпустят новую работу, получившую название "Battle Lessons" двадцать второго января на Double Dragon Records. Продюсером материала выступал Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Alice In Chains, Evanescence, Rush, Stone Sour). |
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