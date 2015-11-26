Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*METALLICA почти месяц занята сочинением 55
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 51
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 33
[= ||| все новости группы



*

Damon Johnson

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новый альбом DAMON JOHNSON & THE GET READY выйдет зимой



*
zoom
*
* *
DAMON JOHNSON & THE GET READY выпустят новую работу, получившую название "Battle Lessons" двадцать второго января на Double Dragon Records. Продюсером материала выступал Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Alice In Chains, Evanescence, Rush, Stone Sour).

DAMON JOHNSON & THE GET READY Confirm January Release Date For Battle Lessons Album



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 67

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом