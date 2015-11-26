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Бывшие участники WHITESNAKE, BLACK SABBATH и MSG почтили память Кози Пауэлла



29 декабря в Robin 2, Bilston, West Midlands, Англия, состоялся вечер памяти Кози Пауэлла, все собранные средства от которого были направлены в благотворительный фонд Кози — World Animal Protection.



В вечере, в который знаменитый барабанщик мог бы отметить свой 71-й день рождения, принимали участие: Russell Gilbrook (URIAH HEEP), Paul Manzi (CATS IN SPACE), Mike Terrana, Tony O'Hora (THE SWEET), Chris Childs и Harry James (THUNDER), Chris Glen и Ted McKenna (MICHAEL SCHENKER GROUP), гитарист DARE Vinny Burns, Lee Small (LIONHEART), бывший басист WHITESNAKE и BLACK SABBATH Neil Murray и бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin.



































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