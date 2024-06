сегодня



TONY IOMMI о том, как ERNIE C заставлял Кози Пауэлла играть в другом стиле



В интервью для Loudwire Tony Iommi рассказал о работе над альбомом "Forbidden", который вошёл в новый бокс-сет эпохи Tony Martin'a в BLACK SABBATH:



«Для меня это был первый раз, когда я не участвовал в продакшене альбома, и это было очень сложно. Это было идеей звукозаписывающей компании. Они хотели привнести свежую кровь, и Ice-T собирался петь на "The Illusion of Power", но мы не знали об Ernie C, а потом звукозаписывающая компания сказала, что хотела бы, чтобы он выступил продюсером. Мол, он привнесёт в музыку другой взгляд.



У нас был барабанщик Кози Пауэлл, и Ernie C пытался объяснить ему, чтобы он играл что-то другое, в другом стиле.



Кози Пауэлл — культовый барабанщик, и говорить кому-то, чтобы он играл в другом стиле, было не лучшей идеей, и Кози был совсем не рад. Мы все были недовольны».



