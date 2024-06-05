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Cozy Powell

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Страна
United KingdomВеликобритания
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TONY IOMMI о том, как ERNIE C заставлял Кози Пауэлла играть в другом стиле



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В интервью для Loudwire Tony Iommi рассказал о работе над альбомом "Forbidden", который вошёл в новый бокс-сет эпохи Tony Martin'a в BLACK SABBATH:

«Для меня это был первый раз, когда я не участвовал в продакшене альбома, и это было очень сложно. Это было идеей звукозаписывающей компании. Они хотели привнести свежую кровь, и Ice-T собирался петь на "The Illusion of Power", но мы не знали об Ernie C, а потом звукозаписывающая компания сказала, что хотела бы, чтобы он выступил продюсером. Мол, он привнесёт в музыку другой взгляд.

У нас был барабанщик Кози Пауэлл, и Ernie C пытался объяснить ему, чтобы он играл что-то другое, в другом стиле.

Кози Пауэлл — культовый барабанщик, и говорить кому-то, чтобы он играл в другом стиле, было не лучшей идеей, и Кози был совсем не рад. Мы все были недовольны».

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

TONY IOMMI On The Time ERNIE C Tried To Tell COZY POWELL To Play A Different Style Of Drumming -




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5 июн 2024
s
sibterminator
Моднейший звук же получился!
Like!1
5 июн 2024
Corpsegrinder04
Какой-то гусь на ютубе выложил наглядное сравнение фрагментов песен в оригинале и ремастере. Небо и земля конечно.
https://www.youtube.com/watch?v=yQk8VDzaJiU
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