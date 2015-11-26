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GRAHAM BONNET вспоминает Кози Пауэла



GRAHAM BONNET опубликовал следующее сообщение 29 декабря:



«Трудно поздравить с днём рождения кого-то, кто уже ушёл. Каждый год в этот день я погружаюсь в печаль и все же не могу не вспомнить Кози с улыбкой. Он был единственным в своем роде, умным, веселым, добрым и величайшим барабанщиком, с которым я когда-либо играл. Помню, как мне позвонил Don Airey и сказал что-то вроде "Старина. Он ушел". После того как он объяснил мне что случилось и когда я, наконец, закончил плакать, я открыл заднюю дверь и посмотрел на склон горы, где была самая яркая двойная радуга которую только можно было себе представить. Я спросил у себя: "Это ты, Кози?" Я наполнился чувством прекрасного. Ничто никогда не будет прежним и я скучаю по Кози так же сильно сегодня как в тот день в 1998 году, но мне так повезло, что мне довелось с ним играть. С днем рождения, Кози. Ты никогда не будешь забыт».







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