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все новости группы
Blackguard
Канада
Death Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/blackguard
Facebook:
https://www.facebook.com/blackguardband
23 янв 2019
:
Новый альбом BLACKGUARD выйдет в этом году
15 дек 2014
:
BLACKGUARD ушли с Victory Record и завершают работу над альбомом
12 июн 2013
:
Вокалистка KITTIE на новом альбоме BLACKGUARD
15 сен 2012
:
Новый альбом BLACKGUARD выйдет весной
16 авг 2012
:
BLACKGUARD готовятся к записи нового альбома
18 июн 2012
:
BLACKGUARD сменили гитариста
18 мар 2011
:
Новое видео BLACKGUARD
9 фев 2011
:
Тизер нового альбома BLACKGUARD
8 янв 2011
:
Новый альбом BLACKGUARD выйдет в марте
14 окт 2010
:
BLACKGUARD расстались с клавишником
сегодня
Новый альбом
BLACKGUARD
выйдет в этом году
Группа BLACKGUARD объявила о первом за более чем четыре года выступлении, а также о планах выпуска собственными силами долгожданного четвёртого альбома, получившего название "Storm". Детальная информация о диске будет опубликована чуть позже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).