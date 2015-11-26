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*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 98
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 50
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 29
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 27
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Blackguard

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23 янв 2019 : 		 Новый альбом BLACKGUARD выйдет в этом году

15 дек 2014 : 		 BLACKGUARD ушли с Victory Record и завершают работу над альбомом

12 июн 2013 : 		 Вокалистка KITTIE на новом альбоме BLACKGUARD

15 сен 2012 : 		 Новый альбом BLACKGUARD выйдет весной

16 авг 2012 : 		 BLACKGUARD готовятся к записи нового альбома

18 июн 2012 : 		 BLACKGUARD сменили гитариста

18 мар 2011 : 		 Новое видео BLACKGUARD

9 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома BLACKGUARD

8 янв 2011 : 		 Новый альбом BLACKGUARD выйдет в марте

14 окт 2010 : 		 BLACKGUARD расстались с клавишником

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Новый альбом BLACKGUARD выйдет в этом году



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Группа BLACKGUARD объявила о первом за более чем четыре года выступлении, а также о планах выпуска собственными силами долгожданного четвёртого альбома, получившего название "Storm". Детальная информация о диске будет опубликована чуть позже.

BLACKGUARD To Release Storm Album This Year; Band Announces First Live Performance In Over Four Years




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