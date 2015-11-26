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Новый альбом BLACKGUARD выйдет в этом году



Группа BLACKGUARD объявила о первом за более чем четыре года выступлении, а также о планах выпуска собственными силами долгожданного четвёртого альбома, получившего название "Storm". Детальная информация о диске будет опубликована чуть позже.











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