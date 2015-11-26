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Новый сингл BLACKGUARD



BLACKGUARD опубликовали новый сингл “By My Hand” (с участием Morgan Lander из Kittie), который войдёт в предстоящий альбом "Storm". Записью, сведением и мастерингом диска занимался продюсер и бывший клавишник BLACKGUARD Jonathan Lefrançois-Leduc в монреальской студии Silver Wings. Выход альбома планируется без участия лейблов в предстоящие несколько недель.













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