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Blackguard

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11 мар 2019 : 		 Новый сингл BLACKGUARD

23 янв 2019 : 		 Новый альбом BLACKGUARD выйдет в этом году

15 дек 2014 : 		 BLACKGUARD ушли с Victory Record и завершают работу над альбомом

12 июн 2013 : 		 Вокалистка KITTIE на новом альбоме BLACKGUARD

15 сен 2012 : 		 Новый альбом BLACKGUARD выйдет весной

16 авг 2012 : 		 BLACKGUARD готовятся к записи нового альбома

18 июн 2012 : 		 BLACKGUARD сменили гитариста

18 мар 2011 : 		 Новое видео BLACKGUARD

9 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома BLACKGUARD

8 янв 2011 : 		 Новый альбом BLACKGUARD выйдет в марте

14 окт 2010 : 		 BLACKGUARD расстались с клавишником

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Новый сингл BLACKGUARD



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BLACKGUARD опубликовали новый сингл “By My Hand” (с участием Morgan Lander из Kittie), который войдёт в предстоящий альбом "Storm". Записью, сведением и мастерингом диска занимался продюсер и бывший клавишник BLACKGUARD Jonathan Lefrançois-Leduc в монреальской студии Silver Wings. Выход альбома планируется без участия лейблов в предстоящие несколько недель.

BLACKGUARD Streaming вЂњBy My HandвЂќ Single Featuring KITTIEвЂ™s MORGAN LANDER





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