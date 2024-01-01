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Новый состав BLACKGUARD



BLACKGUARD опубликовали следующее сообщение:



«На клавишных мы рады приветствовать вернувшегося в группу Jonathan Lefrançois-Leduc! Jonathan - один из первых участников Blackguard, игравший с момента нашего основания и до 2010 года, когда он отошел от гастролей. Он всегда был неотъемлемой частью нашей семьи и продолжал работать с нами за кулисами в качестве инженера звукозаписи и сопродюсера.



На бас-гитаре мы приветствуем Vincent Harnois! Некоторые из вас могут быть знакомы с ним как с гитаристом группы Karkaos. Он был давним другом группы, и нам не терпится выйти с ним на сцену.



На лид-гитаре мы приветствуем David Gagné! На протяжении многих лет David является нашим лид-гитаристом (когда мы действительно начинаем играть). Очень приятно снова разделить с ним сцену!



Ну и конечно же...



Paul Zinay - Vocals

Justine Ethier - Drums

Terry Deschenes - Rhythm Guitar



Три первых концерта уже совсем скоро!»







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