Новый состав BLACKGUARD

«На клавишных мы рады приветствовать вернувшегося в группу Jonathan Lefrançois-Leduc! Jonathan - один из первых участников Blackguard, игравший с момента нашего основания и до 2010 года, когда он отошел от гастролей. Он всегда был неотъемлемой частью нашей семьи и продолжал работать с нами за кулисами в качестве инженера звукозаписи и сопродюсера.
На бас-гитаре мы приветствуем Vincent Harnois! Некоторые из вас могут быть знакомы с ним как с гитаристом группы Karkaos. Он был давним другом группы, и нам не терпится выйти с ним на сцену.
На лид-гитаре мы приветствуем David Gagné! На протяжении многих лет David является нашим лид-гитаристом (когда мы действительно начинаем играть). Очень приятно снова разделить с ним сцену!
Ну и конечно же...
Paul Zinay - Vocals
Justine Ethier - Drums
Terry Deschenes - Rhythm Guitar
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