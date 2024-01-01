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*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 21
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Blackguard

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23 май 2024 : 		 Новый состав BLACKGUARD

16 янв 2024 : 		 BLACKGUARD планируют концерт

2 янв 2020 : 		 Новый альбом BLACKGUARD доступен для прослушивания

11 мар 2019 : 		 Новый сингл BLACKGUARD

23 янв 2019 : 		 Новый альбом BLACKGUARD выйдет в этом году

15 дек 2014 : 		 BLACKGUARD ушли с Victory Record и завершают работу над альбомом

12 июн 2013 : 		 Вокалистка KITTIE на новом альбоме BLACKGUARD

15 сен 2012 : 		 Новый альбом BLACKGUARD выйдет весной

16 авг 2012 : 		 BLACKGUARD готовятся к записи нового альбома

18 июн 2012 : 		 BLACKGUARD сменили гитариста

18 мар 2011 : 		 Новое видео BLACKGUARD

9 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома BLACKGUARD

8 янв 2011 : 		 Новый альбом BLACKGUARD выйдет в марте

14 окт 2010 : 		 BLACKGUARD расстались с клавишником
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Новый состав BLACKGUARD



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BLACKGUARD опубликовали следующее сообщение:

«На клавишных мы рады приветствовать вернувшегося в группу Jonathan Lefrançois-Leduc! Jonathan - один из первых участников Blackguard, игравший с момента нашего основания и до 2010 года, когда он отошел от гастролей. Он всегда был неотъемлемой частью нашей семьи и продолжал работать с нами за кулисами в качестве инженера звукозаписи и сопродюсера.

На бас-гитаре мы приветствуем Vincent Harnois! Некоторые из вас могут быть знакомы с ним как с гитаристом группы Karkaos. Он был давним другом группы, и нам не терпится выйти с ним на сцену.

На лид-гитаре мы приветствуем David Gagné! На протяжении многих лет David является нашим лид-гитаристом (когда мы действительно начинаем играть). Очень приятно снова разделить с ним сцену!

Ну и конечно же...

Paul Zinay - Vocals 
Justine Ethier - Drums 
Terry Deschenes - Rhythm Guitar 

Три первых концерта уже совсем скоро!»

BLACKGUARD Announces New Lineup




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