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Гитарист TIGERTAILZ потерял слух



TIGERTAILZ были вынуждены отменить выступление на фестивале HRH AOR VII в Уэльсе, так как основатель группы, Jay Pepper, потерял слух.



«Очень печально сообщать вам об этом, но мы вынуждены отменить выступление на фестивале Hard Rock Hell в марте. Всё из-за моих проблем со слухом, лёгкая потеря которого была диагностирована в 2016 году.



К сожалению, мой слух продолжал ухудшаться, и проблема ещё больше усугубилась из-за сильного тиннитуса. Недавно у меня было больше аудиологических тестов, и результаты показывают, что теперь мне нужно полностью изолировать себя от любого громкого шума, чтобы защитить то, что у меня осталось. Кажется, годы наконец-то добрались и до меня. Пока я рассматриваю варианты, которые позволят мне продолжать играть дальше, так что надеюсь, что смогу уже совсем скоро к вам вернуться.



Очень сожалею об этом решении, так как мы никогда не отменяем концерты. Надеюсь увидеть вас всех в ближайшее время».















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