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SUM 41 всё
57
JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
50
Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др...
44
Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ...
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SUM 41 всё
57
JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
50
Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др...
44
Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ...
23
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении...
17
все новости группы
Tigertailz
Великобритания
Hard Rock
Glam Metal
http://www.tigertailz.co.uk/
Myspace:
http://www.myspace.com/tigertailzofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialTigertailz
15 май 2023
:
Новое видео TIGERTAILZ
6 янв 2023
:
Оригинальный вокалист TIGERTAILZ перенес сердечный приступ
20 дек 2022
:
TIGERTAILZ нашли вокалиста
4 апр 2020
:
Анимированное видео от TIGERTAILZ
23 янв 2019
:
Гитарист TIGERTAILZ потерял слух
13 сен 2017
:
Новый сингл TIGERTAILZ выйдет осенью
25 апр 2016
:
Новое видео TIGERTAILZ
14 мар 2016
:
Новый альбом TIGERTAILZ выйдет в апреле
2 июл 2015
:
TIGERTAILZ нашли нового басиста
10 июн 2015
:
TIGERTAILZ нашли нового вокалиста
31 мар 2015
:
TIGERTAILZ расстались с вокалистом
30 июн 2014
:
Новое видео TIGERTAILZ
19 фев 2014
:
Новое видео TIGERTAILZ
7 окт 2013
:
Новое видео TIGERTAILZ
9 сен 2013
:
Обложка и трек-лист нового EP TIGERTAILZ
21 авг 2013
:
Новое видео TIGERTAILZ выйдет в сентябре
17 июн 2013
:
Новый ЕР TIGERTAILZ выйдет в сентябре
4 июн 2013
:
MATT BLAKOUT вернулся в TIGERTAILZ
16 май 2013
:
TIGERTAILZ планируют запись EP
29 мар 2013
:
TIGERTAILZ вновь расстались с ударником
3 окт 2012
:
Новая версия 'Fall In Love Again' TIGERTAILZ доступна для скачивания
15 сен 2012
:
Новое видео TIGERTAILZ
27 июн 2012
:
Новый состав TIGERTAILZ
12 янв 2012
:
TIGERTAILZ расстались с басисткой
сегодня
Новое видео TIGERTAILZ
"You Can’t Stop The Rock", новое видео группы TIGERTAILZ, доступно для просмотра ниже. В настоящий момент группа перезаписывает композиции из бэк-каталога, чтобы к концу года выпустить компиляцию лучших песен.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет