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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Tigertailz

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15 май 2023 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

6 янв 2023 : 		 Оригинальный вокалист TIGERTAILZ перенес сердечный приступ

20 дек 2022 : 		 TIGERTAILZ нашли вокалиста

4 апр 2020 : 		 Анимированное видео от TIGERTAILZ

23 янв 2019 : 		 Гитарист TIGERTAILZ потерял слух

13 сен 2017 : 		 Новый сингл TIGERTAILZ выйдет осенью

25 апр 2016 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

14 мар 2016 : 		 Новый альбом TIGERTAILZ выйдет в апреле

2 июл 2015 : 		 TIGERTAILZ нашли нового басиста

10 июн 2015 : 		 TIGERTAILZ нашли нового вокалиста

31 мар 2015 : 		 TIGERTAILZ расстались с вокалистом

30 июн 2014 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

19 фев 2014 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

7 окт 2013 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

9 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового EP TIGERTAILZ

21 авг 2013 : 		 Новое видео TIGERTAILZ выйдет в сентябре

17 июн 2013 : 		 Новый ЕР TIGERTAILZ выйдет в сентябре

4 июн 2013 : 		 MATT BLAKOUT вернулся в TIGERTAILZ

16 май 2013 : 		 TIGERTAILZ планируют запись EP

29 мар 2013 : 		 TIGERTAILZ вновь расстались с ударником

3 окт 2012 : 		 Новая версия 'Fall In Love Again' TIGERTAILZ доступна для скачивания

15 сен 2012 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

27 июн 2012 : 		 Новый состав TIGERTAILZ

12 янв 2012 : 		 TIGERTAILZ расстались с басисткой
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Новое видео TIGERTAILZ



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"You Can’t Stop The Rock", новое видео группы TIGERTAILZ, доступно для просмотра ниже. В настоящий момент группа перезаписывает композиции из бэк-каталога, чтобы к концу года выпустить компиляцию лучших песен.

TIGERTAILZ Pay Homage To The '80s With New Single / Video




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